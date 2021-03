Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25 de persoane s-au strans luni dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, pentru a protesta la adresa autoritaților. „Arafat judecat, pentru cei legați de pat”, „Nu va fi frica, pandemia pica” au fost cateva dintre scandarile celor prezenți, care sunt…

- Chiar in ziua in care se va afla daca Timișoara și localitațile periurbane mai stau cateva zile in carantina, cațiva protestatari au ieșit sa-și exprime nemulțumirea in centrul orașului. Au fost amendați pentru ca majoritatea nu purtau masca, iar unii dintre ei au fost luați și cu duba jandarmeriei.

- Furturile de biciclete continua, la Timișoara. De aceasta data hoții au acționat in centrul orașului, in fața unui restaurant. Cei care pot oferi informații sunt rugați sa ia legatura cu proprietarul.

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au reținut un tanar de 22 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt in Timișoara. Luni, 15 martie, in jurul orei 12:50, polițiștii Secției 1 Timișoara au surprins in flagrant un barbat de 22 de ani, in timp ce sustragea o bicicleta ce se afla in Piața Victoriei.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in seara zilei de 8 martie spectacolul online „Cantec pentru mama”, care dorește sa transpuna pe muzica celebrele cuvinte ale cardinalului Gaspard Mermillod; „Mama este ființa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi inlocuita cu nimeni”.…

- Inspirata de orasul polonez Katowice, unde si-a petrecut o parte din izolarea in pandemie, Elisabeta Varga a creat un joc ce promoveaza centrul istoric al Timisoarei si este compus dintr-un puzzle, cateva cladiri in miniatura si carti postale

- Polițiștii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, la un cabinet notarial de pe strada Matei Corvin din Timișoara are... The post Acte de violența intr-un birou notarial din centrul Timișoarei. Poliția a intervenit de urgența appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi se implinesc unsprezece ani de la trecerea in eternitate a lui Bela Kamocsa, unul dintre simbolurile muzicale ale Timișoarei. Artistul, care a fost membru fondator al trupei Phoenix, multiinstrumentist in formatiile Gramofon si Bega Blues Band si animator al peisajului muzical, s-a stins din…