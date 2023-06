Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse trag in salvatorii ucraineni care incearca sa ajunga la oamenii ramași blocați in zonele inundate din Hersonul ocupat, dupa distrugerea barajului de la Nova Kahovka, a declarat miercuri, 7 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat Politico."De indata ce…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, sustine ca liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, ar fi trebuit sa se razbune pe dictatorul rus, Vladimir Putin, nu sa amenințe Ucraina pentru atacul masiv cu drone lansat marti asupra Moscovei."Kadirov ar trebui sa…

- Serviciile de informații militare ucrainene au facut noi dezaluiri despre presupușii autori ai atacului. „Ar putea sa fie vorba despre alte scenarii de activitate ale forțelor locale care opun rezistența Kremlinului. Adica forțele de rezistența sau chiar facțiunile care lupta pentru putere și vor sa…

- Rusia sarbatoreste astazi aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, transmite Reuters. Atmosfera de la Moscova e dominata de frustrarea blocajului de pe frontul din Ucraina și de temerile privind lansarea…

- Coreea de Sud ar putea sa-și extinda sprijinul pentru Ucraina dincolo de ajutorul umanitar și economic, daca aceasta va fi supusa unui atac civil pe scara larga, a declarat președintele Yoon Suk Yeol, semnaland pentru prima data o schimbare a poziției sale impotriva inarmarii Ucrainei, informeaza Reuters.…

- Uzina de Automobile Gorki, parte a grupului auto rus GAZ Group, care avea un contract pentru a asambla automobile pentru Volkswagen, a demarat o actiune in justitie pentru a recupera 28,4 miliarde ruble (348 milioane de dolari) de la constructorul german, arata documentele juridice consultate de Reuters.Actiunea…

- Asaltul asupra orașului devastat din estul Ucrainei continua, iar Moscova, care a facut mici progrese, pare sa fi adoptat tactica „pamantului parjolit” in incercarea de a-l cuceri in intregime. Forțele ucrainene mai rezista insa, deocamdata, și controleaza drumurile-cheie de aprovizionare, spun oficialii…

- Presedintele Volodimir Zelenski si-a exprimat luni dorinta ca Vladimir Putin sa fie inchis intr-o pivnita fara toaleta, dupa ce a vizitat un sat ucrainean eliberat in urma cu un an si unde, conform oficialilor ucraineni, mare parte dintre localnici au fost sechestrati de soldatii rusi intr-o pivnita,…