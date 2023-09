„Nu taxăm darurile de nuntă!”, susține premierul României „Nu taxam darul de nunta sau banii de la botez, dar impozitam cu 70% averile ilicite”, a precizat premierul Marcel Ciolacu in plenul Parlamentului la ședința pentru asumarea raspunderii pentru adoptarea pachetului de masuri fiscale. Marți, Marcel Ciolacu și-a angajat raspunderea in plenul Parlamentului pentru mult dezbatutele și amanatele masuri fiscalo-bugetare. Cu acest prilej, premierul a incercat sa clarifice acea prevedere din pachetul de masuri fiscale, prin care se confisca 70% dintre banii a caror proveniența nu poate fi dovedita. „Vom crește masiv amenzile și vom confisca pe scara larga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

