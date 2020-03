Nu sunt bani pentru curatenia de primavara ! Lugojenii ii cer primarului sa faca rost rapid de fonduri si sa programeze curatenia pana la sfarsitul lunii Zeci de lugojeni solicita administratiei locale sa faca tot posibilul si sa programeze pana la sfarsitul lunii curatenia de primavara. Oamenii din mai toate zonele orasului sunt suparati in conditiile in care vremea se incalzeste, toata lumea incepe sa toaleteze pomii si nu au cum sa scape de resturile vegetale. Locuitorii din mai multe cartiere sustin ca au cerut informatii la primarie insa de acolo li s-a spus ca nu sunt bani pentru preluarea deseurilor vegetale, astfel ca multi dintre ei au intrat in panica. Societatea timisoreana care ridica deseurile menajere din oras nu ii poate scapa pe… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile oltene Viitorul Targu Jiu si Flacara Horezu se vor intalni vineri, la ora 12.00, intr-un joc amical. Acest joc a fost posibil, deoarece ambele formatii stau in runda din acest weekend, de la Liga a II-a, respectiv Liga a III-a, seria 4. Viitorul Targu Jiu ar fi trebuit sa evolueze impotriva…

- In apropierea primaverii, Valea Aiudului, paraul care strabate municipiul arata ca o rampa de gunoi. Malurile apei, dar și albia lui arata ca o imensa groapa in care se strange toata mizeria umana a unor „gospodari” din municipiul Aiud. Fara sa faci eforturi mari gasești in albie mii de bidoane din…

- Parlamentul se va convoca joi, 6 februarie, in prima ședința plenara din sesiunea de primavara 2020. Sesiunea de primavara a început pe 3 februarie. Ieri și astazi, comisiile permanente s-au convocat în ședințe, iar Biroul permanent a stabilit ordinea de zi pentru prima ședința…

- Locuitorii satului Gratiesti au o mare problema, chiar langa case. Acestia de cateva luni lupta cu deseeurile neevacuate, stocate intr-un loc neautorizat.Oamenii care locuiesc prin preajma spun ca deșeurile sunt aduse de companii private din apropiere și din Capitala.

- Fenomen inedit la sfarsitul lunii decembrie. Locuitorii orasului Comrat au putut admira un curcuber de toata frumusetea, scrie gagauzinfo.md.Oamenii au facut poze si le-au distribuit pe retelele de socializare.

- Autoritatile din capitala Thailandei au avertizat locuitorii sa poarte masti de fata sau sa ramâna în case, dupa ce poluarea sufocanta s-a întors la Bangkok, una dintre cele mai importante destinatii turistice ale lumii, dupa luni de aer curat, informeaza Reuters. Departamentul…

- Amenda usturatoare pentru o firma din Timiș, care a avut nu mai puțin de 10 angajați la negru, cu toții cetațeni ucraineni. Polițiștii de la imigrari au descins la sediul societații de panificație, iar persoanele care munceau la negru au fost deja expulzate in țara de proveniența. Oamenii legii au decins…