- Dosarul polițistei din Targu-Jiu care și-a impușcat mama și fiul in varsta de șase luni a fost clasat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Dupa doi ani de cercetari, aceștia au stabilit ca sinuciderea femeii din cauza starii psihice precare „nu este prevazuta de legea penala”.Procurorii…

- Completul de cinci judecatori de la instanta suprema a amanat, luni, pentru 9 martie dezbaterile in cazul apelurilor facute de procurorii DNA fata de achitarea Alinei Bica si a fiului omului de afaceri Dorin Cocos, in dosarul ANRP, dar si ale celor condamnati de catre un complet de trei judecatori…

- Tribunalul Bucuresti, a amanat, luni, pentru 3 februarie, pronuntarea in dosarul de trafic de influenta al fostului sef al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea, in care fostul demnitar este acuzat de DNA ca ar fi primit foloase pentru a interveni la factori de decizie pentru angajarea fiicei denuntatorului,…

- Plangerile au fost depuse la Tribunalul districtului de nord din statul California.''Facebook s-a confruntat cu un pericol existential din partea aplicatiilor mobile si, desi ar fi putut raspunde concurand cu ceea ce se cuvine, a ales in schimb sa-si foloseasca puterea pentru a elimina…

- Instanța suprema a anunțat, vineri, ca in 31 ianuarie vor fi ascultate pledoariile finale in dosarul de corupție al IPS Teodosie (Teodosie Petrescu - n.r.) in care a fost achitat de prima instanța pentru prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca…

- Podul rutier din imediata vecinatate a Complexului Marghiloman ar putea fi repus in funcțiune, mai intai pentru circulația rutiera, chiar astazi, a anunțat primarul Constantin Toma in primul raport catre buzoieni din acest an, pe care l-a postat in format video pe pagina sa oficiala de Facebook. Acesta…

- Spectacolul ar putea avea loc la sfarșitul lunii februarie sau in martie la Sala Sporturilor din municipiu, propunerea organizarii competiției muzicale la Buzau venind chiar de la televiziunea naționala. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul Buzaului, Constantin Toma. Pentru ca spectacolul național…