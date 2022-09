Nu ratati ultimele plecari cu avionul din Baia Mare! Sejururi de la 598 euro/persoana!

Stiri pe aceeasi tema

- Super destinatii pentru vacanta copiilor din luna Octombrie! De la 154 euro/persoana Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata Venetia Plecare cu avionul din Cluj in 22.10.2022 Sejur 3 nopti De la 154 euro/persoana Malta Plecare cu avionul din CLUJ in 23.10.2022 Sejur 3 nopti De la 195 euro/persoana…

- Cappadocia si alte destinatii cu avionul din Baia Mare! De la 375 euro/persoana Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecare cu avionul din Baia Mare in 21.09.2022 Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia Mare, zbor direct bagaj cala + bagaj mana si taxele de aeroport 7 nopți…

- Last Minute Costa del Sol Plecare cu avionul din CLUJ in 18.08.2022 De la 796 euro/persoana/sejur Vezi aici oferta completa pentru 2 adulti Medplaya Balmoral 2* de la 796E /persoana/7 nopti cu demipensiune Fay Victoria 3* de la 799E /persoana/7 nopti cu mic dejun El Puerto By Pierre Vacances 3* De…

- CRETA cu avionul din BAIA MARE! De la 465 E/ persoana/sejur Petrece un sejur de 7 nopti pe o insula greceasca! Plecari saptamanale cu avionul din BAIA MARE pana in 14.09.2022! Vezi aici oferta completa pentru 2 adulti Tarifele includ: – cazare 7 nopti si masa conform ofertei; -biletele de avion dus-intors;…

- Circuite Exotice cu avionul din Budapesta sau Bucuresti! De la 1390 euro/persoana Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata Thailanda Plecari in lunile Noiembrie si Decembrie 2022 Martie si Aprilie 2023 Tarife incepand de la 1390E /persoana Zanzibar Plecare in 16.08.2022- 13 zile Tarife incepand…

- Costa Brava cu avionul din Cluj! De la 445 euro/persoana! Plecare in 01.10.2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Pachetul include: 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA in Costa Brava BONUS! apa si vin la mesele principale Transfer aeroport – hotel – aeroport BONUS! Excursie…

- Noi circuite cu avionul din Cluj! De la 425 euro/persoana Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata Istanbul Plecari in: 12.08, 09.09, 07.10, 27.11.2022 Tarife incepand de la 425E /persoana Cappadocia Plecare in 17.10.2022 Tarife incepand de la 540E/persoana Amsterdam Plecare in 15.09.2022 Tarife…

- CAPPADOCIA cu avionul din BAIA MARE! De la 375 euro/persoana Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecari cu avionul din Baia Mare in 07.09; 14.09; 21.09 Colorful hot air balloons before launch in Goreme national park, Cappadocia, Turkey Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia…