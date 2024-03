5 motive pentru care sa vizitezi Insula Creta – zboruri din Baia Mare CRETA Plaje superbe cu ape turcoaz Zbor din Baia Mare 5 motive pentru care sa vizitezi Insula Creta Creta este renumita pentru plajele ei spectaculoase, cu ape turcoaz și priveliști uimitoare Elafonissi plaja cu nisip roz , unica si spectaculoasa Balos este o laguna intreaga, cadrul ei tropical iese in evidența și iți garanteaza o experiența memorabila in Creta. Creta are propria limba, arta, literatura și cultura Heraklion – capitala plina de istorie , cu un mix interesant intre antic și modern, te va surprinde cu multe atracții interesante HOTEL MARILENA 4* de la 600 euro/ persoana HOTEL MARILISA… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

