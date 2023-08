Nu ratați bucătăria tradițională din Covasna Va avertizam ca este greu sa rezistați gustului painii cu cartofi, proaspat scoasa din cuptor! Cea mai buna combinație este cu slanina și ceapa roșie. Painea de casa preparata cu ingrediente bune și dupa rețeta originala se poate pastra mai multe zile, deci este o alegere perfecta de suvenir din Covasna. Kurtoskalacsul este cel mai cunoscut desert din zona. La baza este un produs de patiserie cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

