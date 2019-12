Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana.

- Nascuta in iunie 2011, Lil Bub a murit duminica, in somn. Anuntul decesului a fost insotit de doua fotografii - prima si ultima facute pisicii.Bub a devenit cunoscuta in 2012, dupa ce a aparut pe prima pagina a Reddit. Mike Bridavsky, stapanul ei, a realizat o pagina Tumblr pe care publica…

- Jojo a inlocuit anul acesta bradul natural pentru Craciun cu unul handmade, realizat din placaj. Vedeta a postat imediat pe contul sau de Facebook, pentru a se mandri fanilor cu achizitia facuta.

- Actrița de comedie americana Jane Galloway Heitz, celebra pentru roluri in seriale precum "Glee" și "Grey's Anatomy", a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace congestive, potrivit Variety, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cutremur in piața! Cinci giganți se retrag din…

- Cunoscut si sub numele de ”piper alb”, ghimbirul este unul dintre cele mai versatile condimente, cu o aroma intepatoare si iute. Insa, inainte de toate, are multiple beneficii asupra organismului uman. Ghimbirul contine vitaminele A, C, E si complexul B, magneziu, fosfor, potasiu, siliciu,…

- Crima infioratoare, seara trecuta, in Anzio Colonia, un oras din Lazio, Italia. Un cunoscut avocat in varsta de 57 de ani a fost ucis cu salbaticie, fiind gasit mort in biroul sau din via Ardeatina. Atacul a avut loc marți seara, in jurul orei 19.00. Din primele informatii, intre italian si fosta sa…

- Un autoturism care circula pe strada Cluj dinspre Complexul Studențesc, a accidentat mortal un pieton, in varsta de 52 de ani, care traversa strada pe culoarea roșie a semaforului. Șoferul autoturismului, in varsta de 24 de ani, va fi cercetat pentru omor din culpa. Update. Victima a fost identificata.…