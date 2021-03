Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca știe motivele pentru care numarul de infectari a crescut in ultima perioada, in Romania oamenii putand merge la schi, unde nu au respectat in totalitate regulile. El spune ca nu deschiderea scolilor a dus la creșterea numarului de infectari.

- Premierul Florin Citu a precizat, luni seara, ca nu exista niciun scenariu in care Romania intra in lockdown si a dat asigurari ca tara va fi deschisa si pe perioada sarbatorilor de Paste. Citu a...

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor timișeni, duminica, in tot județul Timiș. Oamenii legii au verificat locurile aglomerate, societațile comerciale și au controlat și mijloacele de transport in comun. Au dat amenzi de peste 100.000 lei pentru cei care nu au respectat normele sanitare.