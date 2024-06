Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intensifica verificarile in dosarul foștilor șefi ai Serviciului Roman de Informații (SRI), in urma noilor denunțuri depuse recent. Pana in prezent, trei barbați au adus acuzații impotriva generalului in rezerva Florian Coldea, susținand ca au fost amenințați și supuși altor presiuni. Ultimul denunț a fost facut de un om de afaceri […] The post Noi denunțuri in dosarul lui Florian Coldea: Acuzații grave din partea unui om de afaceri din industria jocurilor de noroc appeared first on Puterea.ro .