Cetățean ucrainean arestat de DNA pentru mituirea vameșilor români Un cetațean ucrainean a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic de influența. Conform procurorilor DNA, acesta ar fi fost prins in flagrant in timp ce oferea unei persoane 20.000 de dolari, in schimbul unei intervenții pe langa mai mulți vameși. Procurorii DNA Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale […] The post Cetațean ucrainean arestat de DNA pentru mituirea vameșilor romani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

