- Prin intermediul unui proiect cu finanțare europeana la nivel național, Serviciul de Stare Civila din municipiul Turda a realizat un pas semnificativ catre modernizarea serviciilor publice. A fost emis primul certificat de naștere in format digital in cadrul acestui proiect. Scopul acestui proiect este…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a postat pe pagina sa oficiala de Facebook cateva fotografii cu centrul istoric proaspat modernizat, adaugand ca descriere „E plin de verde in centrul istoric al orașului nostru!” Inca de la inceputul lucrarilor, turdenii se intrebau daca vor avea spațiu…

- Primele etape ale proiectului au demarat cu organizarea șantierului, masuratorile topografice și igienizarea arealului. Sunt amenajate piste de biciclete, cai de acces, o zona de parcare și acces in parc, dar și o zona pentru activitați culturale/evenimente. De asemenea, este realizata amenajarea peisagera,…

- Acest lucru se vede la fiecare pas și in orice zona din municipiu. Sub actuala administrație locala, lucrurile se degradeaza in fiecare zi in Turda. Infrastructura edilitara e la pamant. Tot de pamant sunt și prea multe drumuri unde asfaltul nu a ajuns. Acolo unde a ajuns, e ciuruit de gropi. Reparate…

- Zeci de turdeni mi-au spus azi ofurile pe care le au fața de actuala conducere a primariei . De la lucrari de proasta calitate și care dureaza oricum nepermis de mult sau chiar raman neterminate cu ani de zile, la distrugerea spațiilor verzi, grija fața de apropiați și oameni de partid și nu fața de…

- Multa voie buna, distracție și destindere a fost sambata, la CSA Banqueting, acolo unde s-a organizat o noua ediție a deja tradiționalului Bal al Vanatorilor, organizat de AVPS Potaissa. ”Balul Vanatorilor AVPS POTAISSA TURDA a devenit o adevarata tradiție in municipiul TURDA, ne bucuram pentru prezența…

- Fabrica de medicamente STADA este cea mai de impact investiția a anului in Romania, conform Business Review, care i-a premiat pe cei de la STADA cu aceasta distincție. ”Mulțumim, Business Review pentru premiul “The Most Impactful Investment of the Year” și oportunitatea de a aduce proiectul de investiție…

- Lucrarile de modernizare a zonei Obeliscului de la mormantul lui Mihai Viteazul sunt avansate. „Prima impresie a fost una negativa, provocata de planul aflat in toamna, in care aproape tot spațiul era acoperit de dale, se pare ca s-a renunțat la idee și va domina spațiul verde. Aleea Obeliscului și…