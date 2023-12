Nu mai sunt bani de distracții. Trei sferturi dintre români îşi vor petrece acasă vacanţa de iarnă ”Aproximativ 73% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la rude/la tara, peste 6% pe litoralul romanesc si numai 2,6% o vor petrece in strainatate”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Dintre cei care isi vor petrece concediul in strainatate, circa 22% spun ca vor merge in Turcia, aproape 16% au ales Spania, 12,5% – Grecia, cate 10% vor petrece sarbatorile in Bulgaria si Italia iar peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

