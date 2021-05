Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei jurnaliste din patru au fost victime ale violentei in mediul online si 20% au avut de suferit din cauza unei prelungiri a acestor atacuri in viata reala, potrivit unei anchete mondiale desfasurate de Organizatia Natiunilor Unite pentru educatie (UNESCO), relateaza AFP. Violenta…

- Jurnalista filipineza de investigatii, Maria Ressa, a fost desemnata castigatoarea Premiului mondial pentru libertatea presei UNESCO/Guillermo Cano in 2021. Ressa a fost propusa la recomandarea unui juriu international format din profesionisti din mass-media, dupa cum a anuntat organizatia cu sediul…

- O centrala nucleara abandonata inconjurata de o arie arida, moloz și cladiri in ruina, nu este ceea ce majoritatea oamenilor asociaza cu un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Dar exact asta este ceea ce are in vedere Ucraina pentru Cernobil, informeaza The Guardian.Sperand ca acest lucru ar putea…

- Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook…

- Mesajul de Ziua Internaționala a Femeii transmis de Serviciul Roman de Informații (SRI) pe pagina de Facebook nu a avut efectul așteptat. Dupa ce reprezentanții SRI o fotografie cu un elefant, pe un fond roz, alaturi de mesajul „Este un mit ca numai elefanții nu uita nimic”, și hashtagul #CalitațiFeminine.…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, exclusa din partidul AUR, a postat pe Facebook o presupusa postare a fostului președinte american Donald Trump, in care acesta ar regreta inlaturarea ei. Șoșoaca nu a realizat ca poza este falsa, prelucrata, Trump avand contul de Twitter blocat in urma violențelor de la Washington…