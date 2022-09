Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean s-a adresat direct populației ruse, joi, dupa ce liderul de la Kremlin a anunțat, recent, o „mobilizare parțiala” in Rusia, in contextul razboiului din Ucraina. Declarațiile șefului de la Kiev vin dupa ce deja rușii au ieșit in strada, miercuri, pentru a protesta anti-mobilizare,…

- Potrivit monitorului independent al poliției OVD-Info, cel puțin 1.386 de protestatari au fost reținuți pana acum la nivel național, cel puțin jumatate din numar fiind inregistrat in capitala Moscova. Acesta a adaugat ca majoritatea celor reținuți erau femei, scrie The Moscow Times .Poliția din Moscova…

- In Rusia au inceput protestele dupa anunțarea mobilizarii parțiale a lui Vladimir Putin. O petiție impotriva mobilizarii decretate, intitulata „Nu trebuie sa mori pentru Putin”, a strans deja peste 250.000 de semnaturi, potrivit portalului de știri Meduza. Oamenii spun ”nu razboiului” și scandeaza ”viața…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a declarat ca in zilele urmatoare vor fi „vești bune” din zona de „operațiuni militare speciale” din Ucraina și și-a exprimat speranța ca operațiunea va fi finalizata in viitorul apropiat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a reacționat la anunțul ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu , privind mobilizarea a 300.000 de rezerviști. El a acuzat ministrul rus de falsuri transmite Știri.md . „Eu totuși nu ințeleg cum poți sa minți intr-un asemenea hal. Armata rusa numara in jur…

- Rușii au cautat informații despre cum pot pleca din țara și cum pot evita sa fie luați in amata. Totuși, Ucraina a reușit sa recucereasca numeroase localitați ocupate de ruși la inceputul razboiului, intr-o contraofensiva surprinzatoare și incununata de succes. Situația de pe frontul din Ucraina i-a…

- Liderul de la Kremlin a acuzat miercuri statele occidentale de „șantaj nuclear” impotriva Rusiei și a avertizat ca situația se va putea intoarce impotriva lor, intr-un discurs in care a anunțat o mobilizare parțiala pentru campania militara a țarii in Ucraina, scrie Reuters . Președintele Rusiei Vladimir…

- Fostul mare campion mondial de sah, Garry Kasparov, a cerut Uniunii Europene sa nu mai acorde vize turistice rusilor. Totusi, cunoscutul opozant al regimului Putin a spus ca Europa ar trebui sa creeze un mecanism prin care sa acorde vize doar rusilor care denunta puterea de la Kremlin