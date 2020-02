Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Gorj simuleaza intervenția in cazul apariției unor cazuri de coronavirus. Prefectul județului Gorj, Cristinel Rujan, a convocat miercuri in ședința reprezentanții mai multor entitați publice din Gorj in cadrul careia a fost prezentata situația evoluției gripei și a altor infectii respiratorii.…

- Seful interimar al Administratiei Nationale a Penitenciarelor din Moldova (ANP), Vadim Cojocaru, a anuntat miercuri, 5 februarie, in cadrul sedintei Comisiei parlamentare securitate, aparare si ordine publica, ca pana in prezent exista 5.000 de cereri ce vizeaza aplicarea mecanismului compensator, intrat…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP potrivit Agerpres. Televiziunea japoneza a prezentat imagini…

- Un agent al Jandarmeriei din Franta a fost ranit, luni dupa-amiaza, de un individ înarmat cu un cutit, iar autoritatile franceze nu exclud ipoteza unui incident de tip teorist, relateaza cotidianul Le Figaro si agentia de presa Reuters. Atacul a avut loc în sediul Jandarmeriei din localitatea…

- Numarul persoanelor decedate in urma contractarii coronavirusului de tip nou in China a ajuns la 304 morti. Autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica, 2 februarie, 45 de decese noi. Premierul Ion Chicu a convocat, duminica dimineata, o sedinta la care responsabilii au…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat ca se gandeste sa le ofere celor doi brutari din Sri Lanka, angajati in Ditrau, un loc de munca la una dintre institutiile locale, asta in contextul in care patronul brutariei la care au fost angajati a anuntat ca ii scoate din productia…

- Sase imigranti extracomunitari s-au inecat in Dunare dupa ce ambarcatiunea cu care incercau sa ajunga din Serbia in Croatia s-a scufundat, afirma surse citate de publicatia Blic.Incidentul a avut loc luni in zona Karavukovo, la frontiera Serbiei cu Croatia. Sase imigranti, dintre care…