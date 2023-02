Nu lupți cu un Cadillac împotriva rușilor. Dacă SUA trimit Ucrainei tancul greșit? Soldații americani care luptau pe tancuri Abrams in timpul razboiului din Golf din 1991 se confruntau cu o problema importanta: motoarele cu turbina de gaze se inecau in praf. Experiența nu a fost unica. Timp de decenii, unitațile blindate ale armatei americane au deplans coada logistica lunga necesara pentru a menține capacitatea de lupta a […] The post Nu lupți cu un Cadillac impotriva rușilor. Daca SUA trimit Ucrainei tancul greșit? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externa al UE, Stefano Sannino, a declarat ca Rusia a dus conflictul intr-o ”alta etapa” prin atacurile asupra țintelor civile din Ucraina, și ”a trecut de la un concept de operațiune speciala la unul de razboi impotriva NATO și a Occidentului”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca anuntul SUA privind livrarea a 31 de tancuri Abrams 31 tarii sale este "un pas important pe calea spre victorie", transmit Reuters si AFP. Presedintele american Joe Biden a notat, facand anuntul, ca nu este o "amenintare ofensiva impotriva…

- Statele Unite nu sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei cele mai avansate tancuri grele, Abrams, a declarat miercuri un oficial de rang inalt al Pentagonului, invocand probleme de intreținere și instruire. Ucraina cere, prin vocea președintelui Zelenski, de saptamani intregi Occidentului tancuri moderne…

- Ucraina profita de cea mai mortala lovitura impotriva soldatilor rusi de pana acum in razboi pentru a avertiza inamicul ca nu este in siguranta in bazele din spatele liniilor de front, in timp ce rusii se intorc impotriva comandantilor lor din cauza amplorii atacului cu rachete impotriva unei cladiri…

- Sancțiunile occidentale impotriva Rusiei dupa declanșarea invaziei impotriva Ucrainei nu au produs colapsul economic dramatic care fusese prezis de unii analiști, insa impactul lor este semnificativ in diverse domenii ale vieții de zi cu zi, scrie The Moscow Times.

- Soldații și ofițerii din armata bielorusa sunt nemulțumiți de activitațile conducerii militaro-politice și de amenințarea de a trage țara intr-un razboi cu Ucraina.Inca nu exista semne ale formarii unor grupuri ofensive inamice, dar armata bielorusa nu este incantata de perspectiva luptei impotriva…

- Toate tipurile de scenarii cu privire la evoluția razboiului din Ucraina iau in calcul atitudinea populației din Federația Rusa pentru ofensiva militara. Acest indicator poate oferi semnale despre capacitatea maxima de mobilizare militara, despre modul in care vor fi acceptate pierderile de pe front…

- Numarul rusilor care sunt in favoarea continuarii razboiului din Ucraina a scazut dramatic, doar unul din patru sustinand acum conflictul, potrivit unor sondaje de opinie comandate de Kremlin si scurse in presa, scrie The Times. In iulie, 57- dintre respondenti au declarat ca doresc ca trupele rusesti…