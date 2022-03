Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane transpira abundent ziua, in timpul activitații, altele noaptea, in perioada de repaus. Transpirația in timpul nopții este normala, mai ales in sezonul cald sau daca așternuturile de pe pat sunt prea groase. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- Descopera mai jos cele trei zodii cu care astrele au fost generoase, asigurandu-le „lipici” la succes si victorii pe toata linia!BerbecNativa din zodia Berbec este dotata cu o energie iesita din comun. Ea oboseste rareori, tocmai de aceea apropiatii sai se intreaba cu stupoare daca nu cumva se afla…

- Astrologia nu este o știința exacta, ci mai degraba o arta, bazandu-se pe studiul poziției și mișcarii aștrilor, constelațiilor sau al unor fenomene cerești. Oamenii au inceput sa priveasca cerul cu scopul de a-și planifica viețile cu mulți ani in urma, fermierii folosind, spre exemplu, constelațiile…

- Fie ca este vorba despre latura materiala sau cea sentimentala, cert este ca anul 2022 a adus noroc cu carul pentru trei zodii. Descopera daca și tu ești nativul care se numara printre cei care vor da lovitura in urmatoarele luni din an!

- O adolescenta de 16 ani a fugit de la parinti ca sa fie impreuna cu cel pe care il credea dragostea vietii sale. Barbatul care ii promitea iubire vesnica era, in realitate, un proxenet extrem de periculos, care a convins-o sa se prostitueze ca sa poata incepe viata de cuplu.

- Banii și finanțele reprezinta o parte importanta a vieții noastre. Toata lumea este destul de dornica sa știe cum sa caștige o suma mare de bani in cel mai rapid și mai ușor mod posibil. Dar toate acestea nu sunt posibile fara munca grea, determinare și noroc. Felul in care... The post Cum iși vor gestiona…

- Berbecul, Leul si Sagetatorul sunt semnele zodiacale dominate de elementul Foc si au o inteligenta intuitiva, ceea ce inseamna ca gasesc solutii chiar si in cele mai dificile situatii. Ele au abilitatea de a invata lucruri complexe, de a rezolva sarcini dificile si isi asuma riscul de a se implica in…

- Unele semne zodiacale sunt atat de sincronizate, de armonioase, incat ne intrebam care e secretul lor. Cu toate acestea, exista cateva perechi de semne zodiacale care se cearta precum pisicile și cainii și pot fi vazute tragandu-se de par la propriu. Așadar, iata 7 perechi nefericite de semne zodiacale…