Nu-i de bun augur Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti, dar si costuri mai mari de rambursare a datoriei publice si cresterea datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut, sustin economistii consultati de Agerpres . „Aprecierea dolarului in raport cu leul romanesc (in convergenta spre nivelul record inregistrat pe 12 iulie) a fost determinata, in principal, de dinamica cursului EUR/USD – practic USD/RON este un cross intre EUR/RON si EUR/USD. Pe parcursul ultimelor luni si in ultimele zile dolarul american s-a apreciat comparativ cu moneda unica europeana (spre… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

