Nu i-au luat banii lui Rednic

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi multumit si cu un punct in partida din deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, pentru ca la sfarsitul sezonului acesta o poate ajuta pe gruparea moldoveana sa scape de retrogradare.…

- Politehnica Iasi are un nou prilej de a sparge gheata in acest an. Dupa ce a pierdut luni acasa, cu Viitorul Constanta, Poli joaca maine la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi. Gazdele par favorite. Covasnenii au o pozitie mai buna in clasament, au un lot mult mai omogen si conditii financiare superioare…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-a propus sa obtina duminica prima victorie din acest an in meciul cu Politehnica Iasi, pe care o va intalni pe teren propriu, a declarat, vineri, antrenorul gazdelor, Leo Grozavu. "Stim cu totii ca ne asteapta o partida dificila impotriva unui adversar care…

- Politehnica Iasi a incercat sa depaseasca rapid startul gresit din acest an, luni, Iasul pierzand acasa, 1-2 cu Viitorul Constanta, in runda a XXIII-a a Ligii I de fotbal. In aceasta saptamana, in pregatirea disputei de duminica, din antepenultima etapa a sezonului regulat, de la Sfantu Gheorghe, contra…

- GAZ METAN-VIITORUL 1-0. GUnicul gol al partidei a fost marcat de Nasser Chamed (58), din lovitura libera. Gaz Metan si-a creat mai multe ocazii mari de gol, dar portarul Catalin Cabuz a avut o evolutie excelenta, salvand situatia in min. 16 (Chamed), 24 (Dumitru Cardoso, Chamed), 37 (Chamed), 45+1…

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 20th round played Friday through Tuesday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 Astra Giurgiu 20 12 4 4 30-18 402 CFR Cluj 20 11 5 4 42-16 383 FC Viitorul 20 10 5 5 41-23 354 Universitatea Craiova…

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 19th round played Tuesday through Thursday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 CFR Cluj 19 11 5 3 41-14 382 Astra Giurgiu 19 11 4 4 29-18 373 Universitatea Craiova 19 10 4 5 29-18 344 FC…