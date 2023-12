Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mitsotakis l-a primit pe președintele Erdogan la Atena, intr-o vizita care a inclus semnarea Declarației de la Atena și un acord de a aborda problemele care au provocat tensiuni, in principal in Marea Egee, relateaza cotidianul atenian Kathimerini. „Grecia și Turcia trebuie sa traiasca in…

- Dupa zeci de ani in care a fost sediu IAS, loc de petreceri ale activiștilor PCR și motel „2 stele”, Conacul de la Țiganești, in care unioniștii Al. I Cuza, Vasile Alecsandri, Mihail Kogalniceanu, Costache Conachi și Constatin Negruzzi au pus la cale Unirea Principatelor, va fi, in sfarșit, restaurat.…

- Secretariatul General al Guvernului a organizat Reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Comitetul Național a trecut in revista evoluțiile recente ale procesului și prioritațile avute in vedere pentru perioada urmatoare.…

- Municipiul Sighetu Marmației a primit Certificatul de ”Comunitate Sustenabila” in domeniul eficienței energetice, devenind prima localitate din Maramureș (și printre puținele din țara) ce are parte de o astfel de recunoaștere. Ea vine in urma unei evaluari efectuate in cadrul programului European Energy…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea reformelor in ceea ce priveste buna administrare a banilor publici, necesare atat implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cat si mentinerii unui calendar predictibil in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Organizatia pentru…

- Mai multe organizații de fermieri cer interzicerea importului in Romania a unor produse din Ucraina. Solicitarea a aparut dupa ce Comisia Europeana nu a mai prelungit masura privind interzicerea importurilor pentru cele cinci state din vecinatatea Ucrainei. "Alianța pentru Agricultura și Cooperare,…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a solicitat sambata guvernului Ciolacu sa interzica importul mai multor produse agroalimentare din Ucraina si a precizat ca aceasta masura este esentiala pentru salvarea fermierilor romani si protejarea securitatii alimentare a Romaniei. Mai exact reprezentanții…

- Inregistrarile audio cu discuțiile echipajului in cazul pasagerului care a murit dupa ce a fost impins de pe rampa unui feribot grecesc dezvaluie atitudini rasiste, potrivit The Guardian.Intr-un extras al inregistrarii, capitanul feribotului spune el credea ca pasagerul, identificat anterior ca fiind…