Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a atras atenția asupra „riscului razboiului nuclear”, afirmand ca „omenirea nu poate supravietui unei continuari a Oppenheimer”, filmul care prezinta povestea fizicianul care a facut ca lumea sa intre in era nucleara, relateaza AFP, citata de News.ro.„Ne…

- Actrita Natalie Portman si coregraful francez Benjamin Millepied au divortat dupa un mariaj de 11 ani, a anuntat variety.com, potrivit news.ro Potrivit People, un reprezentant al lui Portman a confirmat ca actrita premiata cu Oscar a depus cererea de divort de coregraful francez in luna iulie 2023,…

- Filmul Poor Things (Sarmane Creaturi), șanse mari la Oscar. Emma Stone, laudata pentru rol! Poor Things (Sarmane Creaturi) este unul dintre cele mai apreciate filme lansate in ultimul an. Este povestea incredibila a evoluției Bellei Baxter, o tanara readusa la viața de genialul și neortodoxul om de…

- Isabelle Thomas, soția producatorului american Bradley Thomas, nominalizat la premiile Oscar 2024, categoria Cel mai bun film, pentru pelicula "Killers of the Flower Moon", s-a sinucis la varsta de 39 de ani, informeaza revista People.

- O femeie din Manchester, New Hampshire, a fost grav ranita dupa ce a fost aruncata din greșeala cu tot cu tomberonul in care se afla in mașina de gunoi și compactata de patru ori, scrie Sky News.

- Cadavrele a șase persoane, care aveau urme de impușcaturi, au fost descoperite joi in deșertul Mojave, sudul Californiei, o imagine izbitor de asemanatoare cu o scena din filmul de Oscar „Nu exista țara pentru batrani”/„No Country for Old Men”, informeaza Sky News.

- Kenneth Smith, care a ucis o femeie in 1988, urmeaza sa fie executat joi, dupa ce incercarea avocaților sai de a declara metoda neconstituționala a eșuat. Barbatul din Alabama va deveni primul deținut din SUA executat cu azot, potrivit Sky News.