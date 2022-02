Stiri pe aceeasi tema

- Averea lui Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor din guvernarea PNL-USR a crescut de 100 de ori in doar cele 8 luni de mandat de demnitar, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de PSNews. Potrivit declarației de avere a fostului ministru de la Transporturi, conturile bancare s-au…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…

- Deputatul PNL Sebastian Burduja a anunțat, in contextul protestului spontan de la STB, depunerea unei propuneri legislative care prevede ca liderii de sindicat nu vor mai putea fi membri de partid. Parlamentarul arata ca este un conflict de interese evident ca aceeasi persoana sa faca si politica de…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, la ședința de luni, cumiși vor imparți prefecturile din țara. Astfel, PSD va avea 20 de prefecți, PNL – 18, iar UDMR – 4, au declarat surse politice. Conform unor surse politice, pentru județele Timiș, Vrancea, Caraș, Giurgiu, Prahova, Ilfov și Satu Mare, PSD…

- Liderii celor trei partide aflate la guvernare au stabilit, miercuri, dupa ședința coaliției, algoritmul numirii prefecților in teritoriu. Astfel, acolo unde exista președinte al Consiliului Judetean de la un partid, va si prefect de la acelasi partid. Algoritmul a fost susținut de PNL, iar PSD ar…

- Fostul ministru al Sanatații și al Sportului, Nicolae Banicioiu, a reacționat dur la adresa procurorilor anticorupțșie, care au anunțat, vineri, ca l-au trimis in judecata pentru trafic de influența și luare de mita, intr-un dosar care se refera la presupuse fapte de corupție din perioada 2012-2015.…

- Noul ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, duminica seara, ca se intelege “institutional” cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. “Incercam sa ne vedem fiecare de treaba lui”, a pus Rafila. Duminica seara, intr-o intervenție șa Antena 3, Rafila a fost intrebat…

- Discuțiile din Biroul Executiv (BEx) al PNL, convocat vineri seara contureaza tot mai mult un posibil blocaj total in negocierile cu PSD. Liderii PNL sunt nemulțumiți de faptul ca, in condițiile in care partidul da premierul, PSD revendica toate ministerele importante: Finanțele, Transporturile, Fondurile…