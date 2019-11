Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca iubita lui s-a sinucis l-a daramat pe un tanar de doar 29 de ani, care a decis sa-și incheie socotelile cu viața la scurt timp dupa ce femeia pe care a iubit-o 11 luni de zile s-a sinucis.

- Keanu Reeves si Alexandra Grant au venit impreuna la Gala LACMA Art + Film, prezentata de Gucci in Los Angeles. Este pentru prima data cand actorul se afiseaza in public cu o femeie de la tragica pierdere. Alexandra Grant este o artista din Los Angeles. Ea se folosește limbajul și colaboreaza…

- Tragedie, astazi, in zona garii Campina. O tanara de 34 de ani s-a aruncat in fata unui tren intre stația TF Campina și Comarnic, in zona macazelor. Femeia era din Breaza si in urma impactului cu trenul Inter Regio, care se deplasa pe ruta Galați-Brașov, a decedat. Circulația feroviara…

- O femeie în vârsta de 34 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat în fata trenului. S-a întâmplat la Câmpina si deocamdata nu se cunosc cauzele care au dus la aceasta tragedie, scrie realitateadeprahova.net.

- O strabunica s-a tatuat pentru prima data in viața ei, la varsta de 94 de ani, iar mesajul pe care l-a ales este sfașietor. Artistul tatuator care i-a desenat pe incheietura mainii a fost impresionat de curajul ei.

- Un tanar fotbalist a ales sa se sinucida, aruncandu-se in fața unui tren, dupa ce a gasit o serie de mesaje compromițatoare in telefonul iubitei sale. Cu doar cateva minute inainte de a-și lua viața, a trimis un mesaj tulburator mamei sale.

- Jacob Standbridge, fost mijlocaș la Stoke City Academy, s-a aruncat in fața trenului de mare viteza imediat dupa ce i-a trimis mamei sale un mesaj: "Mama, te iubesc atat de mult! Iți mulțumesc pentru tot ce ai facut pentru mine. Imi pare rau". Jacob Standbridge, care era fotbalist si profesor…

- Un barbat de 48 de ani s-a aruncat, duminica seara, in stația Crivina din Prahova, in fața unui tren și a murit, potrivit Mediafax.Duminica seara, in Stația CF Crivina, un tren particular care circula pe relația Brașov-București a accidentat mortal un barbat in varsta de 48 de ani, din Poienarii…