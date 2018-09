Nu a fost cu noroc… Ploiestiul nu a purtat noroc Romaniei la debutul in noua competitie UEFA, Cupa Natiunilor, vineri seara, selectionata tricolora reusind doar un 0-0 in fata Muntenegrului! Pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, fara spectatori, ca urmare a unei suspendari dictate pe parcursul preliminariilor EURO 2016, Romania a jucat modest, pur si simplu, un alt motiv de dezamagire fiind faptul ca selectionerul Cosmin Contra nu l-a titularizat pe Budescu, preferand in teren o serie de jucatori “iesiti din forma”, Chipciu si Maxim fiind doar doua exemple. Tricolorii au remizat, scor 0-0, intr-un joc in care au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a debutat cu o remiza in Liga Națiunilor, inregistrand doar un 0-0 vineri seara, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in compania echipei similare a Muntenegrului. Romania: Tatarușanu – Benzar, Chiricheș (’31, Balașa), Sapunaru, Bancu – Pintilii (’73, ...

- Romania – Muntenegru 0-0 . Contra: ”Ne-a lipsit limpezimea”. Stanciu: ”E foarte important sa batem in Serbia” Cosmin Contra. „E urat sa joci fara spectatori, mai ales un meci oficial. Sunt nemulțumit de ultimele minute ale meciului, cand am avut superioritate și n-am știut sa profitam. Am reușit puține…

- Divizia C europeana: Romania – Muntenegru 0-0, in Liga Natiunilor la fotbal, grupa C4 * tricolorii vor juca luni seara, in Serbia al doilea meci al grupei * tineretul a invins cu 2-1 in Portugalia, cu doi jucatori eliminati Romania: Tatarusanu – Benzar, Chiriches ("31 –Balasa), Sapunaru, Bancu –Stanciu,…

- Naționala Romaniei a debutat cu o remiza in Liga Națiunilor, inregistrand doar un 0-0 vineri seara, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in compania echipei similare a Muntenegrului. Romania: Tatarușanu – Benzar, Chiricheș (’31, Balașa), Sapunaru, Bancu – Pintilii (’73, ...

- Romania și Muntenegru se infrunta in aceasta seara in debutul "tricolorilor" din Liga Națiunilor. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV, de la ora 21:45. live de la 21:45 » Romania - Muntenegru Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Romania: Tatarușanu - R. Benzar, Chiricheș,…

- Antrenamentul echipei naționale a Romaniei. Start cu copii. Jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei au susținut, duminica, la Mogoșoaia, primul antrenament, inaintea partidelor cu Muntenegru (7 septembrie, la Ploiești) și cu Serbia (10 septembrie, la Belgrad) din Liga Națiunilor. Inainte de…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 25 de fotbalisti pentru partidele cu Muntenegru (din 7 septembrie) si cu Serbia (de pe 10 septembrie), din debutul Ligii Natiunilor. Lotul Romaniei este format din portarii Tatarusanu (FC Nantes, 51/0), Pantilimon (Nottingham, 27/0), Fl.Nita…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat, ieri, lotul pe care va miza la primele meciuri din noua competitie Liga Natiunilor UEFA, intre jucatorii convocati numarandu-se tinerii Tudor Baluta si Denis Dragus de la FC Viitorul. Atacantul Florin Andone (Brighton) lipseste, fiind accidentat. Lotul este format…