- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 3,7%, la 96,78 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 21 februarie, data anterioara invaziei ruse in Ucraina. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 4%, pana la…

- Recent, Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca se asteapta la niveluri ridicate de cazuri de COVID-19 in aceasta vara in Europa si face apel la monitorizarea atenta a virusului, dupa ce aproape s-a triplat in ultima luna numarul infectarilor zilnice. Hans Kluge, director regional OMS pentru Europa,…

- Aproape toate statele de pe glob au impus restricții de calatorie in incercarea de a controla raspandirea Covid-19, dar odata cu intrarea in cel de-al treilea an al pandemiei, multe dintre acestea au facut modificari importante in materie de reguli. Acum, cand majoritatea oamenilor au revenit la stilul…

- Peste doua milioane de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Europa, regiune care a fost pentru mult timp epicentrul pandemiei, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, citata de Agerpres .”O etapa devastatoare a fost depasita intrucat numarul deceselor asociate COVID-19…