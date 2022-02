Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, il va avea ca adversar pe italianul Lorenzo Musetti, in primul sau meci oficial din 2022, la turneul ATP de la Dubai, pe care il va disputa la o luna dupa ce a fost expulzat din Australia, conform trage

- Novak Djokovic vrea sa joace la Indian Wells. Liderul mondial incearca sa revina in competițiile ATP dupa scandalul ce s-a soldat cu expulzarea sa din Australia. Campionul sarb s-a inscris la turneul din Dubai, ce va avea loc intre 21-26 februarie. Novak Djokovic dorește sa participe și la competiția…

- Marian Vajda (56 de ani), unul dintre antrenorii lui Novak Djokovic, a dezvaluit care e starea de spirit a elevului sau dupa ce a fost expulzat din Australia și a ratat participarea la turneul de Mare Șlem de la Antipozi. ...

- Simona Halep (Romania, 15 WTA) a oferit un interviu foarte interesant, pe teren, dupa ce i-a predat o lecție de tenis muntenegrencei Danka Kovinic (98 WTA). Simo a recunoscut ca a fost ajutata de Emma Raducanu, cea care a obosit-o pe muntenegreanca in meciul maraton din turul secund. „Ma simt grozav,…

- Novak Djokovic (34 de ani) parasește chiar in aceste momente Australia, dupa ce judecatorii Curții Federale au menținut in aceasta dimineața decizia expulzarii liderului mondial. Aventura lui Novak Djokovic in Australia a durat doar 11 zile și se incheie astazi, odata cu infrangerea suferita in instanța…

- Novak Djokovic a obținut la tribunal anularea deciziei de suspendare a vizei australiene, insa nu e exclus ca ministrul imigrarii sa intervina și sa ii refuze din nou ramanerea in țara. In așteptarea uneii decizii finale, Nole a efectuat luni un prim antrenament la Antipozi, sesiune pe care a repetat-o…

- Novak Djokovic a câștigat procesul privind anularea vizei de intrare în Australia, iar liderul mondial ATP a fost deja eliberat din detenția pentru imigranți unde și-a petrecut ultimele zile. Sârbul a fost așteptat, așa cum era normal, de o mulțime de jurnaliști, dar și de…

- Procesul este in continuare in curs de desfasurare. Novak Djokovic are nu mai putin de trei avocati care au obtinut deja o decizie pro tenismen. Citește mai multe detalii despre decizia istorica a instanței pe realitateasportiva.net .