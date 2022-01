Ministrul australian al Imigratiei, Alex Hawke, a decis sa anuleze viza lui Novak Djokovic, pe motiv ca prezenta liderului ATP in Australia creste sentimentul de antivaccinare si duce la nerespectarea regulilor Covid-19, informeaza news.com.au. Tenismenul sarb Novak Djokovici se afla, de sambata dimineata, din nou in custodia fortelor australiene de frontiera, intr-un loc care nu […] The post Novak Djokovic, din nou in detenție in Australia. Ministru: “Prezența lui poate stimula nerespectarea regulilor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .