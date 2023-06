Novak Djokovic, campion la Roland Garros! Sârbul a intrat în istoria tenisului Novak Djokovic (36 de ani) este campion la Roland Garros 2023, succes care-l ajuta pe sarb sa rescrie istoria tenisului: Djokerul a ajuns la 23 de titluri de Grand Slam, performanța unica (l-a devansat pe Nadal – 22). Finala de pe Chatrier contra lui Casper Ruud a fost una cu adevarat complicata pentru Nole doar in primul set (unul adjudecat in tiebreak), dar apoi a curs liniștita spre un deznodamant anticipat (6-3, 7-5). Novak Djokovic a trecut pentru prima data in cariera pe primul loc in ierarhia titlurilor de Grand Slam. Cu 23 de trofee majore, sarbul l-a devansat pe Rafael Nadal (22). Pe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul norvegian Casper Ruud, numarul patru mondial, va juca finala turneului de la Roland Garros pentru al doilea an la rand, dupa ce l-a invins pe germanul Alexander Zverev, fost numarul doi ATP, cu 6-3, 6-4, 6-0, vineri, in a doua semifinala a competitiei de Grand Slam. Ruud, invins anul trecut…

- Un pilot a murit duminica seara in apropierea aerodromului din comuna Ineu, județul Bihor, dupa ce s-a prabusit cu planorul. Un barbat care pilota un planor a murit, duminica seara, dupa ce s-a prabusit cu planorul in apropierea aerodromului din comuna Ineu, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea a doua persoane, de cetațenie straina, plecate voluntar de la locul de munca, din comuna Voila, județul Brașov, unde domiciliau. R C HEMATA, cetațean nepalez, in varsta de 25 ani. Acesta are urmatoarele…

- Rezultate Roland Garros 2023. Irina Begu , locul 27 WTA si favorita 27, s-a calificat, miercuri, in turul trei al turneului de la Roland Garros, trecand in runda secunda de italianca Sara Errani, numarul 73 mondial. Irina Begu s-a impus fara probleme, cu scorul de 6-3, 6-0, intr-o ora si 12 minute.…

- In data de 1 iunie, in intervalul orar 11:00 – 18:00, de Ziua Internaționala a Copilului, Zoo Brașov va invita sa veniți alaturi de cei mici intr-o aventura de neuitat in cadrul careia puteți afla o multitudine de curiozitați despre numeroase specii de animale raspandite pe aproape toate continentele…

- Noi categorii de salariați ar putea ieși mai repede la pensie . Noi profesii ar putea fi incluse in lista condițiilor speciale de munca. Legislatia privind sistemul de pensii publice se va modifica din nou, prin includerea unor activitati din grupa I si/ sau a II-a de munca in unitatile cu profil…

- “Impresii cromatice”este titlul expoziției personale de picture a artistei Zsigmond Judit. Lucrǎrile sunt realizate mai mult ȋn culori de ulei, dar si ȋn tempera, acuarelǎ si linogravuri. Temele abordate de artista brașoveana sunt portrete, natura statica și flori. Tablourile vor fi expuse pe simezele…

- O judecatoare condamnata la inchisoare pentru ca lua mita de la interlopi a fost eliberata de magistrați dupa prescrierea faptelor. Intermediarul ilegalitaților dintre cele doua parți era o vrajitoare, apropiata a judecatoarei Elena Burlan. In plus, dupa eliberare, inculpata va primi salariile restante,…