- Revenit pe prima poziție a ierarhiei mondiale, Novak Djokovic a trecut fara probleme de turul al doilea la US Open, dupa trei seturi caștigate in fața spaniolului Bernabe Zapata Miralles (76 ATP), scor 6-4, 6-1, 6-1.

- Caștigator la US Open in 2016 (dupa o finala cu Novak Djokovic), Stanislas Wawrinka și-a incantat fanii miercuri noaptea cu cateva execuții minunate cu al sau backhand naprasnic. Ajuns la 38 de ani, „Stanimal” s-a calificat in turul al doilea de la Flushing Meadows.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 mondial, s-a calificat cu usurinta in runda a doua a turneului US Open, dupa ce l-a invins pe francezul Alexandre Muller (84 ATP) cu 6-0, 6-2, 6-3, luni, la arenele Flushing Meadows din New York, astfel ca e sigur ca va reveni in fruntea clasamentului ATP la…

- Organizatorii de la US Open au anunțat programul primei zile de concurs, Sorana Cirstea urmand sa debuteze la Grand Slamul de la Flushing Meadows. Iși vor face apariția pe teren și Novak Djokovic și Iga Swiatek, dar și alte nume importante din circuitele ATP și WTA.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic si-a exprimat hotararea de a continua sa castige, in ciuda participarii la un singur turneu, Mastersul 1.000 ATP de la Cincinnati, care a debutat duminica, in cadrul pregatirilor sale pentru US Open, dupa o absenta de doi an

- Marketa Vondrousova a caștigat Wimbledon 2023, dupa o finala scurta cu Ons Jabeur. Cehoaica s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, dupa doar o ora și 22 de minute de joc. Ea a devenit, astfel, prima jucatoare din Era Open care se impune pe iarba londoneza fara a fi cap de serie. De partea cealalta, Ons Jabeur…