Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei barbați au fost arestați preventiv ieri Duminica, trei traficanți de cocaina au fost reținuți in urma unui flagrant organizat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara…

- Tribunalul Vrancea trebuie sa reia judecata intr-un dosar de trafic de minori și de persoane in care doi dintre cei trei inculpați fusesera inițial condamnați la inchisoare cu executare. Arestați la inceputul anului 2017 dupa o acțiune in forța a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Cel de-al doilea fiu al primarului PNL de la Homocea, inculpat in dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata cu țigari, a fost arestat la domiciliu ieri. Acesta s-a facut nevazut saptamana trecuta, cand procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de…

- Audierile in dosarul de contrabanda cu țigari pe ruta Romania – Marea Britanie au continuat joi pana tarziu in noapte, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Vrancea dispunand in final reținerea a nu mai puțin de 9 persoane, printre care și unul…

- „Vouchere in valoare de 250 de lei pentru achizitia de electronice si gadgeturi si 100 de bilete gratuite pentru spectacole la Zaga-Zaga pentru tinerii care se imunizeaza la Maratonul vaccinarii adolescentilor”. Oferta aparține Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, care anunța intr-o postare…

- Structurile in aer liber de tip terasa cu pergola pot oferi umbra, protecție impotriva factorilor de mediu (razele ultraviolete, ploaie, rafale de vant, zapada) și in plus, pot crea și un loc deosebit de relaxare, divertisment in aer liber, unde oamenii sa-și petreaca timpul liber in oraș. Acestea…