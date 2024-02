Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Ministerului Muncii a inceput procesul de recalculare a pensiilor, iar de la 1 septembrie vor intra in plata noile pensii. Pe noua formula de calcul, nu toți pensionarii vor primi o pensie mai mare, asta pentru ca se aplica principiul legii mai favorabile. Cei care pe legea noua nu vor avea…

- „Noi nu facem niciun pas inapoi, pentru ca avem noua lege a pensiilor in MO si ea produce acum efecte. Noi trebuie sa o punem in aplicare. Discutia cu FMI a fost una onesta, le-am explicat ca legea pensiilor face parte din reforma macroeconomica, ca este jalon in PNRR si cel legat de sustenabilitate.…

- Mai mult, FMI recomanda introducerea unor noi taxe. RAPORT SUMBRU AL FMI: RECALCULAREA PENSIILOR AR TREBUI SA FIE AMANATA-noua lege a pensiilor va crește cheltuielile cu aproximativ 0,5% din PIB in 2024, creșterea va fi mai mare in anul 2025-gaura din buget se va adanci- recalcularea pensiilor ar trebui…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca Guvernul majoreaza numarul de bilete de tratament balnear pentru pensionari si suma alocata acestora. Astfel, vor fi 135.000 de bilete asigurate prin Casa Nationala de Pensii. Suma suma alocata creste in acest an de la 300 la 400 de milioane de lei. ”Nu ii…

- Noua lege a pensiilor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie, iar odata cu aceasta vin și cateva schimbari in ceea ce privește ajutorul de inmormantare. Cat va fi acesta in 2024, aflați in randurile urmatoare. Ajutor de inmormantare 2024. Cu cat crește acesta Romanii care suporta cheltuielile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, in octombrie, legea pensiilor de serviciu, dupa un val de controverse in randul clasei politice, iar o luna mai tarziu a dat unda verde legii sistemului public de pensii. In schimb, Legea salarizarii se afla "in lucru", urmand sa fie aplicata cel mai devreme…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, aduce explicatii cu privire la controversatul articol 84 din legea pensiilor, adoptata de Parlament. Conform ministrului, prevederile conform carora pot fi aplicate ”masuri corective” pentru atenuarea impactului fiscal al acordarii pensiilor au in vedere eventuala…