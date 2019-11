Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu și-a vazut implinita cel mai mare vis al sau: aceea de a-și uni destinele cu alesul inimii sale, americanul Steve. Vedeta a stralucit in ziua nunții și a atras toate privirile celor prezenți.

- Nouriei Nouri ii merge din ce in ce mai bine! Frumoasa bruneta este la fel de implinita atat pe plan sentimental, cat si pe cel profesional. In ceea ce priveste viata amoroasa, este in culmea fericirii, deoarece s-a indragostit din nou, iar recent a facut dezvaluiri despre nunta care spera ca va avea…

- Fosta soție a cantarețului Daniel Iordachioaie se pregatește de nunta, anunța click.ro. Aceasta a oferit detalii despre evenimentul care va avea loc anul viitor . Nouria Nouri, in varsta de 44 de ani, l-a cunoscut pe Ionuț, un barbat mai mare ca ea cu patru ani, in urma cu catea luni, iar acum cei doi…

- Andreea Marin face marele anunt despre o noua casatorie! Vedeta dezvaluie ce planuri au ea si partenerul ei de viata si in ce stadiu a ajuns relatia lor! Fosta prezentatoare ne dezvaluie si care este dorinta ei cea mai mare, pentru care se roaga neincetat.

- Mircea Solcanu, fost prezentator al emisiunii ”PoveStiri de noapte” (Acasa TV), a fost nevoit sa renunte la micul ecran, in urma cu cinci ani. Nu si-a mai gasit un loc de munca in televiziune, in urma comentariului acid la adresa familiei lui Ionut, pustiul sfasiat de caini, asa ca s-a reprofilat. Retras…

- ARAD. Tanarul de 30 de ani a contactat virusul HIV in spital, la naștere, in anul 1989. Atunci, zeci de nou nascuți au fost infectați, in maternitați, din cauza unor ace nesterilizate. Tanarul a crescut, a devenit adult, s-a casatorit, iar acum are și copii. Soția sa este și ea seropozitiva.…

- Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a vorbit despre moartea ex-partenerului sau de viața, Marius Ancuța, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi. Raluca Moianu s-a confesat in cadrul unui interviu. Acesta a facut declarații despre una dintre cele mai dificile perioade din viața…

- La sase ani de la divortul de Daniel Iordachioaie, Nouria Nouri (44 de ani) iubeste din nou. In urma cu cateva luni, actrita l-a cunoscut in cadrul unui eveniment pe Ionut, un barbat cu 4 ani mai mare decat ea, broker de profesie. Nu risipesc deloc timpul. S-au mutat impreuna si urmeaza sa-si oficializeze…