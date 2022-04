Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta și oamenii de afaceri apropiați de premierul Viktor Orban controleaza in jur de 90% din presa maghiara, iar acest lucru a fost foarte vizibil in campania electorala dinaintea alegerilor parlamentare de azi, explica pentru Libertatea experta media Agnes Urban și unul dintre șefii…

- Cotidianul britanic The Telegraph comenteaza ca Putin „a vrut sa creeze o noua ordine mondiala, dar fara sa vrea e posibil sa fi construit opusul ei”! Astfel razboiul transformandu-se in ceva indezirabil. „Furia reacției internaționale și pura amploare a sancțiunilor au fost enorme și uluitoare. De…

- BBC a realizat un reportaj care se axeaza pe fuga rusilor din propria țara. Potrivit reportajului, exodul include țari in care zborurile sunt inca permise și unde nu sunt necesare vize, cum ar fi Turcia, Asia Centrala și Caucazul de Sud. Mulți au fugit in Armenia. Mulți dintre noii emigrați sunt profesioniști…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Cristian Tudor Popescu a relatat in ultimul sau editorial situația prin care trece astazi Ucraina. “Astazi, 2 martie, peste Prut se ține Ziua Memoriei, pentru cei uciși. Se implinesc 30 de ani de la razboiul din Transnistria, intre polițiștii și voluntarii Republicii Moldova (țara nu avea inca armata)…

- In jur de 800 de persoane au fost arestate in Belarus dupa ce au ieșit in strada fața de referendumul organizat duminica pentru adoptarea modificarii Constituției, care ii permite țarii sa gazduiasca arme nucleare rusești pe teritoriul sau, relateaza Reuters.Votul a declansat in Belarus cele mai mari…

- Mihail Pautov , un medic roman de origine rusa, considera ca rușii trebuie sa fie pedepsiți pentru razboiul din Ucraina. „Exclusi de peste tot si din toate. Merita asta? categoric da, toti, pentru ca au tinut la san si au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.