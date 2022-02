Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a revenit in atenția publicului, odata cu amenințarea razboiului dintre Ucraina și Rusia. Președintele rus a fost intotdeauna un barbat mult discutat in presa. Viața personala a lui a fost mereu ținuta departe de ochii curioși ai publicului. De fapt, el și-a ținut mereu viața personala…

- Ce greșeala financiara faci in fiecare zi. Trebuie sa știi ca sunt anumite obiceiuri financiare ce cu greu pot fi indepartate, dar, cu toate acestea, nu este imposibil. La ce anume trebuie sa fii atent atunci cand vorba de aspectul financiar și ce este recomandabil sa faci. Educația financiara este…

- „Este micul meu inger pazitor. Este un miracol ca a avut inteligenta sa faca asa ceva”, a povestit Cam Laundry, stapanul cainelui.Stapanul lui Tinsley, o femela de Ciobanesc German in varsta de un an, a fost implicat intr-un accident rutier New Hampshire. Cațelușa a ieșit in calea unui echipaj de poliție…

- Andreea Balan se lanseaza in afaceri și este nerabdatoare sa lanseze cele doua business-uri pe care le are in plan. Artista și-a organizat deja urmatoarele vacanțe, iar fiicele sale așteapta cu mare nerabdare. Abia ce s-a intors din Dubai, unde a stat 7 zile, caci Andreea Balan deja a planificat alte…

- Catalin Moroșanu nu exclude o posibila revenire in ring, chiar daca au trecut doi ani de la meciul de retragere organizat la Cluj-Napoca, impotriva lui Daniel Sam. Daniel Ghița l-a provocat in repetate randuri pe Moroșanu cu postarile sale de pe rețelele de socializare. Cel poreclit ”Moartea din Carpați”…

- Vlad Chiricheș, fundașul lui Sassuolo, a fost ezitant in mai multe ocazii la 2-2 cu Napoli și a luat 5 in Corriere dello Sport. „A parut mereu in dificultate la ambele goluri ale oaspeților”, scrie Gazzetta dello Sport. CLASAMENT SERIE A: Napoli e in frunte, la un singur punct de AC Milan; Vlad Chiricheș…

- Vremea rece a adus cu ea racelile și gripa. Nu mai vorbim despre contextul pandemic pe care il traversam. Oare nu ne putem pune la adapost? Cum putem trata sau preveni virozele in mod natural? Care ar fi conduita terapeutica ideala in aceasta situație? Vei gasi cu siguranța in acest articol informații…

- Pasionații de shopping sunt așteptați in Iulius Town cu o noua experiența la cumparaturi. Recent, s-a inaugurat magazinul Colin's, ce se adreseaza iubitorilor stilului vestimentar casual și urban street. Brandul propune articole de imbracaminte și accesorii pentru femei și barbați, cu un aer cosmopolit…