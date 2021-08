Institutul “Cantacuzino” va relua productia de Polidin, ca produs cu rol in cresterea imunitatii care va fi comercializat ca supliment alimentar, sub forma de ursuleti gumati si spray nazal. Polidinul va fi repus pe piața și sub forma de medicament injectabil, acesta fiind acum in teste clinice. Reluarea productiei de Polidin, unul dintre cele mai […] The post Noul Polidin pregatit de Institutul Cantacuzino: Spray nazal și ursuleți gumați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .