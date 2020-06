Noul plafon la IMM Invest: 30 miliarde lei. Legea, în Monitorul oficial ​Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru adoptarea Legii care modifica plafonul de garantare pentru creditele IMM Invest de la 15 miliarde lei, la 30 miliarde lei, documentul fiind în Monitorul oficial.



În luna mai, Camera Deputaților, for decizional, a decis modificarea Ordonanței de Urgența privind IMM Invest, plafonul fiind majorat.



Au votat "pentru" 308 deputati, iar doi s-au abtinut, potrivit Agerpres.



Reacția lui ministrului Finanțelor, Florin Cîțu a aparut pe Facebook dupa vot:



