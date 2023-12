Noul Parlament olandez va continua să sprijine Kievul Deși partidul prim-ministrului in funcție, Mark Rutte, a fost invins la urne de partidele eurosceptice care se opun parțial sprijinirii Ucrainei, deputații au convenit asupra continuarii ajutorului. Mark Rutte, relaxat și cu ochii in telefon, s-a prezentat in fața parlamentarilor olandezi marți, 12 decembrie, pentru o sesiune menita sa-i stabileasca mandatul de negociere inaintea summitului european de joi și vineri. Un proces in conformitate cu tradiția parlamentara olandeza respectat de prim-ministrul aflat la final de mandat și invins la urne pe 22 noiembrie, dar care, in lipsa unei noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

