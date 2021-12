Stiri pe aceeasi tema

- La numai 10 de luni de cand Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales pe Preasfințitul Parinte Nestor in demnitatea de episcop vicar al Devei și Hunedoarei, inaltul for al BOR l-a ales, prin vot secret, astazi, 16 decembrie 2021, la Reședința Patriarhala, ca episcop al Devei și Hunedoarei,…

- Pana in momentul de fata este singurul Inalt Ierarh, membru al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care patrunde in sectiile de Terapie Intensiva unde sunt tratati pacienti COVID. IPS Teofanie a purtat un combinezon de protectie special.

- Poliția și Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și au deschis unui preot dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Acesta, deși fusese confirmat pozitiv cu COVID, a ținut o slujba, doua botezuri și a participat și la o inmormantare, informeaza Alba24.ro . Preotul…

- Arhiereul vicar al Devei si Hunedoarei, Preasfintitul Parinte Nestor Hunedoreanul, isi serbeaza onomastica miercuri, in ziua cinstirii Sf. Mc. Nestor, conform basilica.ro Profil biografic Ierarhul s-a nascut in 11 iunie 1983, in Craiova, județul Dolj. Intre anii 2003-2007 a urmat cursurile…

- Zeci de ierarhi ai Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-au condus pe ultimul drum pe Preasfințitul Parinte Gurie, cel care a condus Episcopia Devei și Hunedoarei de la inființare și pana acum. PS Gurie a murit inainte sa implineasca 53 de ani, in urma unui stop-cardiorespirator. Fusese…

- Astazi, 23 octombrie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala episcopala „Sfantul Nicolae” din Deva. IPS Irineu a participat la slujba de inmormantare a Preasfințitului Parinte Gurie, Episcop al Devei și Hunedoarei timp de 12 ani și cadru didactic…

- Clericii, monahii și credincioșii din Episcopia Devei și Hunedoarei iși vor putea lua ultimul ramas bun de la Preasfințitul Parinte Gurie sambata. Un comunicat al eparhiei Devei și Hunedoarei anunța ca sambata, de la ora 09:00, la Catedrala Episcopala din Deva va fi oficiata Sfanta Liturghie.…

- Episcopul Devei și Hunedoarei, Gurie, se afla internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Deva, dupa ce a contactat virusul Sars-CoV-2. “Pacientul a fost internat vineri, iar de sambata este la ATI, pe masca de oxigen. Starea sa de sanatate s-a ameliorat, acum este…