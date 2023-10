Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 17 și 19 ani au fost prinși de jandarmi intr-un parc din Ramnicu Valcea avand asupra lor substanțe interzise. Unul dintre tineri le-a spus jandarmilor ca a preparat singur substanțele, folosind fragmente vegetale imbibate cu acetona și spray

- Trei tineri, intre care doi minori, depistati la scurt timp dupa ce au furat mai multe baloturi de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre…

- In dimineața acestei zile, in jurul orei 07:30, jandarmii valceni au intervenit in cartierul Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea unde au surprins cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 16 ani, elevi ai unui liceu din apropiere, jucand jocuri de noroc in curtea unui bloc, in timp ce se indreptau…

- Pixul, indiferent ca vorbim de cel cu pasta sau gel, a fost inventat in 1888 de americanul John J. Loud. Opera sa nu a fost comercializata, iar brevetul pe care l-a obținut a expirat in cele din urma. Pixul pe care noi il folosim in prezent a fost inventat ceva mai tarziu, mai exact in […]

- Cazul lui „Firicel” din „Las Fierbinți”, caruia DIICOT i-a clasat trei dosare, al lui George Burcea, al galațeanului care a omorat doi copii dupa ce a fost lasat in libertate de poliție și parchet, intr-un dosar de conducere fara permis, precum și cel al dosarului unui fiu de polițist prins cu droguri…

- Doi tineri din Zalau sunt cercetati de politistii de investigatii criminale pentru ca si-ar fi insusit pe nedrept un card bancar, cu care ar fi efectuat operatiuni financiare in mod fraudulos, unul din cei doi fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit news.ro."Joi, 13 iulie, politistii…