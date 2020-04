Stiri pe aceeasi tema

- Formula 1 se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus: șapte echipe au anunțat ca vor produce ventilatoare medicale. Potrivit L'Equipe, echipele Aston Martin, Racing Point, Haas, Mclaren, Mercedes, Renault și Williams se vor regrupa sub numele de „Project Pitlane” și se vor axa pe conceperea…

- „Totul este sub control” in Rusia, sustine Vladimir Putin in legatura cu pandemia Covid-19. Insa acest discurs este privit cu neincredere de multa lume, mai ales ca presedintele rus se afla in plina campanie pentru a-si asigura postul la Kremlin pana in 2036. Un alt aspect preocupant il reprezinta sporirea…

- Pandemia de coronavirus a dus la amanarea EURO 2020 pentru 2021 și la suspendarea campionatelor interne. Daca ligile ar pune „stop” in acest moment, cine ar fi caștigatoarele trofeelor interne? Din cauza pandemiei de coronavirus, campionatele interne au fost suspendate, competițiile europene de asemenea,…

- Presa bulgara a facut un anunț uluitor. Patronul clubului Ludgoreț Razgrad, Kiril Domuschiev, 50 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus. Printre jucatorii legitimați la campioana Bulgariei se numara și romanii Claudiu Keșeru, Cosmin Mți și Dragoș Grigore.Conform jurnaliștilor din țara vecina, omul…

- Primarul Catalin Cherecheș și Primaria Baia Mare a lansat platforma de comunicare Protejam Baia Mare -in cazul unor urgențe sau probleme privind pandemia cu noul tip de Coronavirus ! Ieri, 16.03.2020, in cadrul unei conferințe de presa on-line, primarul Catalin Cherecheș a transmis comunitații faptul…

- Pandemia de coronavirus care pus stapanire pe intreaga lume este motiv de cearta intre China și Statele Unite ale Americii. Oficialii asiatici susțin ca ar fi vorba de un complot al americanilor și ca virusul iși are originea in SUA. Deși la inceput s-a spus ca originea COVID-19 este intr-o piața din…

- Kremlinul a anuntat joi ca a inceput sa verifice in mod sistematic temperatura participantilor la evenimentele la care presedintele Vladimir Putin participa din cauza temerilor legate de raspandirea noului coronavirus, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES."Este o masura de precautie",…

- Probleme pentru ministrul de Interne, Marcel Vela.Fostul șef al Poliției Neamț a dat in judecata cerand anularea demiterii sale, pe motiv ca nu a fost informat despre motivele demiterii sale și a fost schimbat din funcție cand era in concediu medical. Șeful demis al Poliției Neamț, Costel Paul Tablan,…