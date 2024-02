Documente secrete de la Kremlin - ”Kremlin Leaks” -, divulgate site-ului eston Delfi, dezvaluie alocarea de catre administratia lui Vladimir Putin a unui buget in valoare de un miliard de euro in vederea unui control ideologic al populatiei ruse si din teritoriile ucrainene anexate, in vederea realegerii acestuia la 17 martie, printr-o propaganda fara precedent, relateaza Le Pont, informeaza News.ro.

