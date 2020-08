Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, considera ca noul Cod Silvic ar trebui adoptat, miercuri, de catre Parlament, astfel incat noile sanctiuni pentru taierile ilegale de padure sa poata intra in vigoare, infomreaza Agerpres.Citește și: ANM a emis COD PORTOCALIU de vreme rea…

- Ziarul Unirea VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba: Arme deținute ilegal, muniții și dispozitive de termoviziune confiscate de polițisti In urma unor percheziții, polițiștii din Alba au confiscat 10 arme deținute ilegal. Au fost intocmite dosare penale pentru cei ce au incalcat legea, iar cercetarile sunt continuate…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, afirma ca modificarile la Codul Silvic ar putea ajunge la vot final saptamana viitoare, in Camera deputatilor. Una dintre modificarile preconizate este confiscarea vehiculelor utilizate pentru comiterea de infractiuni silvice, anunța news.ro.”Codul Silvic…

- China a adoptat marti, in mars fortat, o lege controversata cu privire la securitatea nationala la Hong Kong, perceputa de catre criticii acesteia drept un mod de a pune calus opozitiei in teritoriul semiautonom, relateaza AFP.Ignorand indemnurile Occidentului, Parlamentul national chinez…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat la Digi24 ca toate cladirile din complexul Belina, construite ilegal și care nu corespund reglementarii și legislației de mediu in vigoare, vor fi daramate.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, este in padure la Schitu Duca. El sustine de acolo o conferinta care este transmisa live pe pagina lui de Facebook. Ministrul Mediului anunta ca au fost adaugate mai multe suprafete in categoria padurilor virgine. Padurile seculare vor intra in zone de protectie pentru…