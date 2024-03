Stiri pe aceeasi tema

- Documentul reglementeaza obligatiile si drepturile proprietarilor de terenuri forestiere si prevede infiintarea Consiliului National al Silviculturii, care va reuni toate organizatiile profesionale din acest domeniu. Noul Cod silvic va permite statului sa impadureasca acele terenuri care au fost despadurite…

- Guvernul va aproba joi proiectul de lege privind noul Cod silvic, prin care se instituie pedepse „mai aspre” pentru taierile ilegale si furtul de lemne, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

- Noul Cod Silvic: Reguli mai aspre pentru furtul de lemne. Liber la plimbari pe jos sau cu bicicleta inclusiv in padurile private Noul Cod Silvic. Modificarile privind administrarea padurilor vor fi trimise la Parlament, pentru aprobare. Potrivit Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, una dintre…

- Uniunea Europeana a devenit primul organism internațional care incrimineaza cele mai grave cazuri de daune aduse mediului, „comparabile cu ecocidul”, transmite Euronews. Distrugerea ecosistemelor, inclusiv pierderea habitatelor și exploatarea forestiera ilegala, va fi pedepsita cu sancțiuni și pedepse…

- Un scandal de amploare zguduie administrația locala din Ramnicu Sarat, unde șeful de formație Mihai Duța, responsabil cu intreținerea Spațiilor Verzi in cadrul TUC, este acuzat de implicare in furtul de lemne de pe domeniul public. Angajații, sub conducerea sa, sunt suspectați ca taie abuziv copacii…

- Permisul de conducere, asa cum il stim, va fi inlocuit cu un permis auto digital, masinile vor avea cutie neagra de anul acesta, iar soferii... The post Permis auto digital, cutii negre in mașini și pedepse mai aspre pentru incalcarea codului rutier – propuneri UE appeared first on Special Arad · ultimele…

- La sfarșitul de saptamanii trecute, in cadrul unor acțiuni punctuale menite sa protejeze fondul forestier național in comuna Vanatori, județul Mureș, echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au oprit șapte persoane care transportau material lemnos fara documente…