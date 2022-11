Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Ucrainei in Germania, Oleksii Makeiev, a solicitat luni Berlinului sa furnizeze tarii sale devastate de razboiul declansat de Rusia echipamente pentru a preveni intreruperile de curent electric, precum si mai multe arme, scrie Agerpres care citeaza DPA.

- Ceea ce odata era un scenariu de film SF, perspectiva unei pene de curent in cea mai mare economie Europei a devenit acum o amenintare posibila in contextul crizei energetice actuale, transmite Reuters. In acest context, un numar din ce in ce mai mare de germani au inceput sa faca cursuri pentru a invata…

- Oficialii ucraineni se pregatesc pentru cel mai rau scenariu: intreruperea totala a alimentarii cu energie electrica in capitala. Locuitorii din Kiev ar trebui sa fie gata sa paraseasca orașul, daca va exista o pana totala de curent, a declarat primarul Vitali Kliciko, relateaza BBC . Ucrainenii sunt…

- Noul ambasador al Ucrainei in Germania, Oleksii Makeiev, a avertizat ca amenintarea Rusiei cu folosirea armei nucleare in conflictul din Ucraina nu trebuie bagatelizata, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Alimentarea cu apa si curent electric a fost ”restabilita” in intreaga capitala Kiev, la o zi dupa un val de atacuri cu rachete lansat de Rusia, care a provocat intreruperi masive, a indicat marti primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP și Agerpres . Alimentarea cu apa si electricitate…

- Germania este in discutii pentru cumpararea sistemului de aparare antiracheta Arrow 3 de la Israel, ca parte a eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat prim-ministrul israelian Yair Lapid, aflat luni intr-o vizita la Berlin, transmite…

- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…