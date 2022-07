Stiri pe aceeasi tema

Cu cateva ore inainte de lansarea sa, programata pentru noaptea de joi spre vineri, mult asteptatul album al lui Beyonce, „Renaissance", a aparut pe Twitter, potrivit news.ro

Formatia americana Red Hot Chili Peppers a anuntat, in timpul unui concert, sambata, la Denver, pe stadionul Empower Field at Mile High, lansarea unui nou dublu album de studio „Return of the Dream Canteen", potrivit Billboard, potrivit news.ro.

FLETCHER a lansat single-ul "Becky's So Hot". Piesa este un portret palpitant de intim al unei iubiri, fiind cel mai recent single de pe viitorul ei album de debut, Girl Of My Dreams, care va fi lansat prin Capitol Records, pe 16 septembrie. FLETCHER spune: „Am scris „Becky's So Hot" acum cațiva ani,…

Beyonce a lansat, marti, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cantareata a scris simplu pe Twitter si Instagram: "6. Break My Soul midnight ET".

Formația E.D. a lansat o noua melodie din viitorul album „Ganduri", piesa „Love Song" avand parte de un videoclip apreciat de melomani. Dupa o pauza de aproape 20 de ani, trupele Eternal Dark și Mercator din Bocșa, Caraș-Severin s-au reunit la sfarșitul anului trecut, astfel, rezultand E.D., un proiect…

Revenirea formației Dirty Shirt in Timișoara – eveniment care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute in locul numit In spatele Casei (Casa Tineretului) a reprezentat o buna ocazie pentru cei indragostiți de sunetele „crossover folklore metal" sa bifeze o seara plina de energie, prestația maramureșenilor…

BoyWithUke a lansat albumul „Serotonin Dreams". Proiectul prezinta colaborari cu blackbear ("IDGAF"), mxmtoon ("Prairies") și Powfu ("Contigo"). BoyWithUke spune: „albumul este opera mea magistrala, toate piesele sunt produse pe iPad-ul meu". Lansarea „Serotonin Dreams", a fost pregatita de single-urile…

De la 1 iunie, Directia pentru Evidenta Persoanelor va incepe testarea sistemului digital pentru obtinerea documentelor de stare civila. Pana in prezent, au fost scanate 37 de milioane de acte din cele 82 de milioane existente. Mai mult decat atat, in urmatoarele zile, se va alege judetul in care sa…