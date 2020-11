Stiri pe aceeasi tema

- O buna perioada, fosta concurenta de la ”Big Brother”, numele sau de buletin Violeta Eremia Ivu, s-a ocupat de o emisiune de divertisment a Kanal D (unde a fost colega cu Ernest, candva prezentator al emisiunilor “Ochii din umbra” si “Pe banii parintilor”, tot fost concurent al primei editii Big Brother),…

- Noul agent 007 din seria James Bond va fi femeie de culoare In iulie 2019 au aparut pentru prima data zvonuri conform carora o femeie de culoare va juca rolul noului agent 007 din seria James Bond. Este vorba despre actrița Lashana Lynch, cunoscuta publicului din seria Captain Marvel. Au fost zvonuri…

- UE vrea sa protejeze, astfel, bunastarea comuna de efectele incalcarilor statului de drept, cum e corputia. Comisia Europeana va monitoriza acest aspect si va propune sanctionarea statelor. Comisia pentru Control Bugetar a PE a anuntat acordul pe Twitter. Eurodeputatul finlandez Petri Sarvamaa…

- Dupa cinci runde de negocieri, Parlamentul și Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord in privința unui mecanism de condiționalitate ce urmeaza sa fie implementat odata cu urmatorul buget multianual, cel pentru perioada 2021-2027, potrivit Agerpres. ANI: Un fost politist nu poate justifica…

- Jose Luis Martinez-Almeida, primarul conservator al Madridului, semnaleaza ca un numar foarte mic de cazuri de Covid-19 se produc in restaurante si sustine deschiderea afacerilor in ciuda pandemiei, transmite Mediafax. Pentru primarul capitalei spaniole, mersul la restaurant nu presupune un risc mai…

- Premiera „No Time To Die”, noul film din seria „James Bond”, a fost amanata din nou, pentru luna aprilie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. Din același motiv, premiera fusese inițial mutata din aprilie in noiembrie 2020. Evenimentul a fost amanat „pentru a avea o audiența mondiala”,…

- Lansarea filmului „No Time To Die" a fost amanata cu un an din cauza pandemiei. Filmul e ultimul in care Daniel Craig il interpreteaza pe fostul agent 007, informeaza Mediafax.Noul James Bond se lasa asteptat si arunca cinematografele din intreaga lume in criza. Intr-o miscare de ultim moment,…

- Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA, Joe Biden, a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte, a anunțat Biden pe Twitter, relateaza Reuters. Harris, 55 de ani, devine prima femeie de culoare cu șanse sa devina vicepreședinte în SUA. ”Am…