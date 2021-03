Stiri pe aceeasi tema

- O alerta de tsunami a fost emisa dupa producerea unui seism cu magnitudinea initiala de 7,3, vineri dimineata, la est de Insula de Nord a Noii Zeelande, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC), potrivit Reuters, transmite agerpres.ro.

- Seismul s-a produs la 180 km nord-est de orașul Gisborne vineri, la 2:27 a.m., (1:27 p.m. GMT joi), la o adancime mica, de doar zece km. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a transmis ca, pe baza parametrilor preliminari ai cutremurului, sunt posibile valuri periculoase de tsunami…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,9 a avut loc in largul Noii Zeelande, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Institutului american de geofizica USGS. Seismul a avut loc in largul insulei de nord a Noii Zeelande, iar autoritațile au emis imediat și o alerta de tsunami. „Toți cei care se afla…

- BULETIN INFORMATIV Ce facem in caz de cutremur? 4 cutremure produse in aceasta dimineața in Romania. Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter in Vrancea. Ziua de miercuri, 03 februarie, a debutat inca de la primele minute cu un cutremur de 3.0 pe scara Richter. Mișcarea tectonica s-a produs imediat dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 pe scara Richter a lovit, joi, la aproximativ 210 kilometri sud-est de Pondaguitan, in provincia Davao, din Filipine. Nu au fost raportate victime sau daune majore pana la aceasta ora. Cutremurul cu magnitudine de 7 pe scara Richter s-a produs la 95,8 kilometri (60 mile)…

- Un nou cutremur puternic a fost inregistrat miercuri in Croația. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut o magnitudine de 5,1 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la ora 19.01, ora Romaniei, și s-a produs la adancimea de 30 de…

- Un puternic cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter s-a produs marți la ora pranzului in Croația. Epicentrul seismului s-a situat la o adancime de 10 kilometri și a fost localizat la circa 50 km nord de capitala țarii, Zagreb, in zona localitații Petrinja. In prima ora de dupa…