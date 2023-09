Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza multiplelor mutații, Organizația Mondiala a Sanatații și autoritațile sanitare americane au inceput deja monitorizarea.Pana in prezent, aceasta noua varianta a fost detectata in Israel, Danemarca și Statele Unite. Odata cu inceperea școlilor insa, medicii susțin ca noua varianta de coronavirus…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, potrivit agențiilor AFP si Reuters,…

- O noua varianta de COVID, cu peste 30 de mutatii in proteina spike, care ar putea sa provoace un val de infectii, ingrijoreaza oamenii de știința, informeaza Mediafax.Varianta, denumita BA.2.86, a fost detectata prin secventiere genetica, desi pana in prezent au fost raportate doar cateva astfel…

- O noua varianta de Covid, numita Eris, a fost depistata pe coastele britanice, inclusiv in Franța. Deși nu este catalogata ca o varianta ingrijoratoare, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, totuși Eris este monitorizata pentru ca deja a fost detectata in mai multe țari, printre care Anglia și…